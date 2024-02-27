Автомобили. Авторынок Фото: Олег Укладов

В список машин для чиновников попали французские и китайские модели. Некоторые автомобили из перечня производятся на калининградском заводе и в Калужской области

В России расширили перечень автомобилей, рекомендованных для использования госслужащими. В него вошли новые марки и модели, сообщает “Газета.ru”.

В перечень вошли кроссоверы Citroen C5 Aircross, которые выпускаются компанией “Автомобильные технологии” в Калужской области. Также в списке появились автомобили BAIC моделей U5 Plus, X35, X55, BJ40 Plus и X7, которые собираются на “Автоторе” в Калининграде.

Кроме того, перечень дополнили Kaiyi E5, X3 Pro, X3 и X7, SWM G05 Pro и G01 и “Амберавто” А5. Для госзакупок в качестве служебных машин рекомендованы также Evolute i-Jet и Haval M6.

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин поручил пересадить чиновников на отечественные авто. Минпромторг рекомендовал госслужащим использовать в служебных целях машины брендов УАЗ, Lada, “Москвич”, Aurus, Haval и Evolut.

Взято отсюда