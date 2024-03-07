В последние годы тенденция к злоупотреблению клиентскими правами распространилась по всей России, среди причин такого положения называют проблемных застройщиков и рост юридической грамотности

Потребительский терроризм – одна из главных головных болей для предпринимателей в последнем десятилетии, ведь из-за злоупотребления принципом “клиент всегда прав” споры зачастую заканчиваются разбирательствами в суде. Особенно напряженно этот вопрос стоит на рынке недвижимости.

“У меня строится квартира в Москве, она сейчас уже достроена. Идет срок, задержка строительства. Я прекрасно понимаю, почему это происходит. И мне звонит компания, которая предлагает мне подать иск на застройщика для того, чтобы получить финансовую компенсацию”, – рассказала руководитель центра по оказанию услуг застройщикам, риэлторам, агентствам недвижимости Диана Фомина.

По ее словам, это классический случай, так называемого, потребительского терроризма. Вместо того, чтобы уладить ситуацию с подрядчиком мирным путем, сразу пишется иск в суд. Лишь за 2022 год застройщики выплатили 48 млрд рублей компаниям, занимающимся претензионной работой. Причин для такого роста несколько – во-первых, повышение юридической грамотности людей, во-вторых, проблемные застройщики.

“Года два-три назад была значительная проблема с просрочкой. Исполнения по передачи квартиры. С того момента застройщики подкорректировали договоры. Как правило, они указывают сроки очень-очень с запасом. И выдают квартиры на год или на полгода раньше”, – отметил юрист Юрий Котло.

Сейчас к алтайским юристам все чаще обращаются с другой претензией – некачественная работа. Происходит такое из-за экономии на стройматериалах и рабочей силе. Причины могут быть незначительными: помята входная дверь, сломан стеклопакет – и серьезными: проблемы с полом и стенами. Если застройщик не согласен решать их, то стоит провести экспертизу. При этом попробовать “нажиться” на проколах подрядчика – идея не лучшая.

“Доверителю объясняют, что если экспертиза выполнена с намеренным увеличением стоимости, то в суде она будет падать. Чем больше накручено, тем сильнее она упадет. Всегда такие люди есть, но они, как правило, исключение”, – добавил Юрий Котло.

Если как такового потребительского терроризма нет, и человек просто отстаивает свои права, то проблем, скорее всего, не возникнет. В подавляющем большинстве случаев суд встает на сторону покупателя. Однако из года в год у застройщиков возникают все новые идеи по защите своих прав.

“Федерация Индивидуально-жилищного строительства сейчас активно продвигает внедрение стандарта приема, технического приема всех объектов. Безусловно, это платная история. И, безусловно, она тоже будет накладывать какое-то свое влияние на конечную цену”, – объяснила Диана Фомина.

А пока эту функцию выполняют платные специалисты, которых нанимают некоторые жильцы для приемки квартир. Успокоит ли конечного потребителя общая экспертиза, спасающая их от возможных недочетов, но которая при этом повысит и без того дорогую стоимость квартир, – вопрос открытый.

Взято отсюда