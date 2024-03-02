В России регионы с низкой рождаемостью получат поддержку из госбюджета

Об этом сообщили в Минтруда РФ.

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По поручению президента РФ регионы с низкой, по данным Росстата, рождаемостью, получат дополнительную финансовую поддержку, об этом пишет ТАСС со ссылкой на первого замминистра труда и социальной защиты России Ольгу Баталину.

Демографическая ситуация будет проанализирована, исходя из результатов региональных программ по повышению рождаемости, которые действуют в России полгода, и данным Росстата за 2023 год.

О показателях станет известно в июле 2024 года. Поддержку получат регионы, кофициент рождаемости которых не соответствует среднероссийскому.

Взято отсюда.

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