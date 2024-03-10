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В России резко упали цены на новые «Москвичи»

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В России резко упали цены на новые «Москвичи»

Новые модели популярной российской марки «Москвич» стали доступны по рекордно низким ценам.

С 7 марта кроссовер «Москвич 3» и седан «Москвич 6» 2023 года производства стали доступнее на 490 и 712 тысяч рублей или 15,7-28,7%, сообщают «Автоновости дня» .

В компании такое решение объясняют внедрением «нового подхода к ценообразованию».

Этот подход предлагает «понятные, простые и прозрачные цены для клиентов без дополнительных условий в виде кредитов и трейд-инов». Однако акция временная и будет действовать до 31 марта, ведь количество автомобилей ограничено.

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Взято отсюда.

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