В России с 1 апреля изменят правила сдачи экзаменов на права

Нововведения не затронут граждан РФ и Белоруссии, получивших белорусские водительские удостоверения

Правила проведения экзаменов на водительские права и выдачу водительских удостоверений изменятся в России с 1 апреля, сообщает ТАСС.

В частности, ужесточится замена иностранных прав, расширится список необходимых документов, а после трех неудачных попыток пересдать экзамен можно будет не ранее, чем через полгода.

Желающим заменить иностранные права на российские придется сдавать теорию для управления мотоциклами, легковыми машинами, мопедами, скутерами и легкими квадроциклами.

Водителям грузовиков и автобусов (категории С, D, CE, DE) придется сдавать теоретический и практический экзамены. При этом водители автобусов должны иметь стаж управления легковым авто или грузовиком от одного года

Новые правила не коснутся водителей России и Белоруссии, получивших белорусские водительские удостоверения, их на российские заменят без экзаменов.

Также расширится список документов для ГИБДД. Кроме заявления, паспорта, документа об окончании автошколы, российского национального водительского удостоверения (при наличии), придется предоставить СНИЛС и нотариальный перевод паспорта, если он выдан иностранным государством.

При троекратной несдаче экзамена прийти на пересдачу можно будет только через шесть месяцев, и не позднее девяти месяцев со дня предыдущего экзамена.

Вместе с тем в правилах предусматриваются и некоторые послабления. В частности, пассажирское сидение за дублирующими педалями во время практического экзамена будет разрешено занимать не только экзаменатору Госавтоинспекции, но и представителю автошколы.

В правилах появится новое основание для отказа в допуске к экзаменам – административное наказание за вождение в состоянии опьянения и невыполнение требования о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения. В течение года такие граждане не смогут сдавать на водительские права и получать их.

Кроме того, станет больше оснований для приостановления проведения экзаменов, выдачи российского национального и международного водительских удостоверений. В перечень добавлены истечение срока действия паспорта, медицинского заключения, неявка заявителя для проведения экзамена, получения прав, либо отказ фотографироваться. К экзамену не допустят лиц, уклоняющихся от явки по повестке в военкомат.

Для будущих мотоциклистов хотят отменить испытание “передвижение мототранспортного средства задним ходом, без включения двигателя, установка на место стоянки”. Вместо этого появится упражнение “колейная доска”, которое было исключено из экзамена в 2016 году.

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Взято отсюда