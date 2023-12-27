В России с 1 января 2024 года повысят цены на спиртные напитки

Крупные производители алкогольных напитков уже уведомили сети о повышении цен на свою продукцию с 2024 года

В России производители джина, водки, виски и вина уже уведомили торговые сети о повышении цен на алкогольные изделия с 1 января 2024 года в пределах 10%, сообщает “Коммерсант”.

Рост цен на алкогольную продукцию связан с увеличением ставок акцизов, стоимости спирта, материалов и логистики. Компании рассчитывают на постепенную индексацию, однако часть потребителей все равно может перейти на более дешевые напитки от других производителей.

В среднем стоимость должна повыситься на 7-10%. То есть до 643 рублей за один литр спирта.

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