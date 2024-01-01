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В России с 1 января повысили призывной возраст до 30 лет

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В России с 1 января повысили призывной возраст до 30 лет

Армия. Военный. Солдат Фото: pixabay.com

Документ о повышении призывного возраста был подписан президентом России Владимиром Путиным 4 августа 2023 года. При первом чтении он предусматривал переходный период, однако позже его исключили

В России с 1 января повысили верхнюю границу призывного возраста с 27 до 30 лет. Об этом сообщает РИА Новости.

Россияне, которым исполнилось 27 лет до 31 декабря 2023 года, призываться на службу в наступившем году не будут.

Кроме того, согласно новому федеральному закону, с призывниками можно будет подписать контракт в период чрезвычайных обстоятельств на год. Такой контракт может быть заключен не ранее чем за месяц до истечения срока военной службы по призыву.

Взято отсюда

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