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Документ о повышении призывного возраста был подписан президентом России Владимиром Путиным 4 августа 2023 года. При первом чтении он предусматривал переходный период, однако позже его исключили
В России с 1 января повысили верхнюю границу призывного возраста с 27 до 30 лет. Об этом сообщает РИА Новости.
Россияне, которым исполнилось 27 лет до 31 декабря 2023 года, призываться на службу в наступившем году не будут.
Кроме того, согласно новому федеральному закону, с призывниками можно будет подписать контракт в период чрезвычайных обстоятельств на год. Такой контракт может быть заключен не ранее чем за месяц до истечения срока военной службы по призыву.
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