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В России с 1 января увеличится размер МРОТ и пенсий

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В России с 1 января увеличится размер МРОТ и пенсий

Деньги. Фото: pixabay.com

Благодаря увеличению минимальной зарплаты труда зарплаты вырастут у 4,8 млн работников. Кроме того, благодаря повышению пенсий пособия увеличатся в среднем на 1,6 тысяч рублей

С начала 2024 года в России на 7,5% проиндексируют страховые пенсии неработающих пенсионеров. Кроме того, также на 18,5% увеличится МРОТ, сообщает “Интерфакс”.

Уточняется, что индексация коснется свыше 27 млн пенсионеров. Так, средний размер выплат вырастет до 23,4 тысяч рублей. Всего на эти цели в наступившем году планируют направить более 10 трлн рублей.

Также уточняется, что после увеличения МРОТ он составит 19,2 тысяч рублей. На это из бюджета направят 75,9 млрд рублей, а также 47,4 млрд – из внебюджетного сектора.

На 7,5% увеличится и прожиточный минимум. В 2024 году он составит 15,5 тысяч рублей, для трудоспособного населения – 16,8 тысяч, для пенсионеров – 13,2 тысяч, а детям – 14,9 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что правительство РФ утвердило индексацию отдельных выплат военным. Так, их повысят на 4,5% с 1 января.

Взято отсюда

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