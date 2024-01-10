В России сдачу нормативов ГТО могут сделать обязательной в школах

Депутаты Госдумы направили документ с описанием инициативы министру просвещения РФ Сергею Кравцову.
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«Это будет способствовать укреплению здоровья, гармоничному и всестороннему развитию личности, воспитанию патриотизма», — считают депутаты.
Также в комитете Госдумы по просвещению отметили, что нормы ГТО должны сдавать не только школьники, но и учителя, школьные врачи.
По словам автора инициативы, депутата ГД Сергея Колунова (ЕР), именно физкультурно-спортивный комплекс ГТО в советское время выступал нормативной основой правильного физического воспитания детей и подростков. Тогда нормы ГТО сдавали миллионы людей.
Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) — программная и нормативная основа физического воспитания населения страны, нацеленная на развитие массового спорта и оздоровление нации. Начиная с 2019 года ГТО вошел в состав федерального проекта «Спорт – норма жизни!», который является частью нацпроекта «Демография» на период 2019-2030 гг.
Взято отсюда.
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