Лишний вес. Ожирение Фото: unsplash.com

Летом 2023 года главный внештатный специалист-диетолог Минздрава Виктор Тутельян заявлял, что в стране имеет лишний вес или страдает ожирением каждый второй взрослый и 20–25% детей

В 2022 году в России выявили более 419 тысяч новых случаев ожирения, что существенно превысило показатели 2021 и 2020 годов, когда врачи поставили 383 тысячи и 372 тысячи таких диагнозов, сообщает “РБК” со ссылкой на Росстат.

Всего же за год медики диагностировали болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ у 13,05 млн россиян. При этом за два года до этого число таких пациентов составляло всего 12,07 млн.

Сахарный диабет за 2022 год обнаружили у 5,27 млн россиян, а ожирение у 2,17 млн граждан. Среди детей младше 14 лет избыточный вес выявили у 108 тысяч детей. Подросткам от 15 до 18 лет такой диагноз ставили в 40 тысячах случаев.

Несмотря на это, сотрудники Росстата подчеркивают, что в стране растет число занимающихся спортом в различных секциях. Если в 2010 году таких было 26,3 млн человек, то в 2022 году показатель дорос до почти 70 млн россиян.

“В России 10% населения страдают тяжелым ожирением, более 30% имеют избыточный вес и ожирение. Это база для развития сердечно-сосудистых состояний – инфарктов, инсультов, развития сахарного диабета”, – отметила директор Государственного научного центра “НМИЦ эндокринологии” Минздрава Наталья Мокрышева.

Ранее “Толк” писал о том, что школьники Алтайского края начали чаще страдать от ожирения. Проблемы с лишним весом выявили у 38% учащихся начальных классов.

Взято отсюда