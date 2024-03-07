В России социальные пенсии вырастут на 7,5% с 1 апреля

Фото: Алексей Кучерявых

По оценке правительства, такие меры коснутся более чем 4 млн граждан. Из бюджета Социального фонда на это выделили почти 37,5 млрд рублей

С 1 апреля у некоторых категорий россиян социальные пенсии вырастут на 7,5%. Кроме того, увеличено будет государственное пенсионное обеспечение отдельных категорий граждан, сообщает ” Коммерсант “.

Так, проиндексированные выплаты получат:

военнослужащие и добровольцы, которые стали инвалидами из-за военной травмы;

участники Великой Отечественной войны;

граждане, пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф.

Социальные пенсии же выплачиваются тем, у кого нет достаточного подтвержденного стажа для начисления страховой пенсии (т.е. не менее 15 лет в 2024 году). Кроме того, выплаты положены людям с инвалидностью и тем, кто потерял кормильца. Всего на учете в начале года в Социальном фонде стояло 41 млн пенсионеров.

Ранее сообщалось, что в России предложили доплачивать к пенсиям до двукратной величины прожиточного минимума за стаж от 30 лет. Таким образом, сейчас доплата составила бы 26 тысяч рублей.

Взято отсюда.

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