В России стали больше ловить рыбы

Об этом сообщили в Росрыболовстве.

Источник фото: Объединенная пресс-служба Росрыболовства

Вылов рыбы и морепродуктов в России с начала 2024 года превысил 1 млн тонн, сообщило Росрыболовство . Это на 9 % больше, чем в начале прошлого года.

В Росрыболовстве уточняют, прирост был обеспечен во многом за счет рыбаков с Дальнего Востока. Там с начала года объем добычи рыбы и морепродуктов увеличился на 15 % и составил 864 тысячи тонн.

У рыбаков Северного бассейна вылов вырос на 6 % и достиг 84 тысяч тонн.

В Азово-Черноморском бассейне показатель увеличился на 21 % и составил 8,8 тысячи тонн.

Взято отсюда.

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