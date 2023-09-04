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В России стартовал конкурс “Это у нас семейное”, который анонсировал Путин

ГОРНЯК2201 mins

Присоединиться к проекту смогут семьи из любого уголка России, объединившись в команду

Фото: unsplash.com

В России стартовала регистрация участников конкурса “Это у нас семейное” от платформы “Россия – страна возможностей”, который ранее анонсировал президент России Владимир Путин. Об этом сообщает ТАСС.

Прием заявок ведется на сайте “Этосемейное.рф”. Присоединиться к проекту смогут семьи из любого уголка России, объединившись в команду. Прием заявок на участие в конкурсе продлится до 4 ноября.

Сам конкурс будет состоять из нескольких этапов, в том числе дистанционных и окружных. Финал пройдет летом 2024 года в Москве. Среди призов – сертификаты для улучшения жилищных условий и возможность отправиться в большое путешествие по России.

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