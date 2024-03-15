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В России студентам-медикам хотят разрешить работать в скорой без подготовки

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В России студентам-медикам хотят разрешить работать в скорой без подготовки

Фото: Антон Червяков

Для работы в скорой помощи достаточно будет шести лет специалитета. При этом раньше нужно было окончить ординатуру или пройти профессиональную переподготовку

В России в бригадах скорой помощи будут работать выпускники медвузов, которые не отучились в ординатуре по этой специальности или не прошли подготовку. Такое решение приняли из-за дефицита кадров, сообщает ” Парламентская газета “.

К 2022 году в России осталось чуть более 9,3 тысячи врачей скорой помощи. Поэтому к работе хотят допускать всех выпускников-медиков, кроме стоматологов, а нужные навыки врачи получат на практике.

При этом врач скорой помощи с десятилетним стажем Евгений Муравин рассказал, что лечить больного без должной подготовки – большой риск:

“…[Мы] ездили на вызовы с опытными врачами и учились у них. Без такой подготовки, прохождения интернатуры или ординатуры нельзя самостоятельно работать. Это большой риск для больного”, – сказал медик.

В случае если этот законопроект Минтруда вступит в силу, он будет действовать ровно шесть лет с 1 сентября этого года.

Взято отсюда.

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