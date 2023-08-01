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В России внедрили отечественное решение для “цифрового” учета потребления воды

редактор01 mins

МегаФон запустил сервис онлайн-мониторинга водоснабжения

Цифровизация ЖКХ / Фото: пресс-служба МегаФона

МегаФон оснастил систему водоснабжения в Геленджике сервисом онлайн-мониторинга. Решение с высокой точностью отслеживает фактический объем потребления воды. За счет автоматизации расчетов выручка ресурсоснабжающей организации выросла более чем на 10%.

УК “Концессии водоснабжения – Геленджик” внедрила цифровое решение МегаФона “Онлайн-мониторинг воды”.

“Цифровая трансформация водоканала – одно из ключевых направлений работы нашей компании. Мы стремимся к постоянному повышению эффективности и снижению убытков, возникающих в результате управления водопроводно-канализационным хозяйством города”, – комментирует директор компании “Концессии водоснабжения – Геленджик” Алексей Сорокин. По его словам, сегодня реализованы мероприятия по обучению работников и настроены процессы для работы в сервисах, разработанных МегаФоном. Программные решения позволят управлять продуктами МегаФона прямо из диспетчерской службы.

На первом этапе под контролем умных счетчиков было 100 объектов, где установили модули, замеряющие общее потребление воды и в автоматическом режиме передающие данные по выделенному каналу связи. Это гарантирует безопасность передачи информации.

С приборов учета данные поступают в личный кабинет ресурсоснабжающей организации с почасовой разбивкой. Это помогает понять, как люди потребляют воду в течение дня, определить периоды повышенной нагрузки и правильно настроить подачу.

Внедрив решение “Онлайн-мониторинг воды” МегаФона и исключив человеческий фактор из системы расчетов, компания более чем на 10% увеличила выручку от реализации воды с объектов, подключенных к умным счетчикам.

“Цифровизация ЖКХ наравне с энергетикой и транспортом – драйвер роста рынка интернета вещей. В этой сфере IoT-решения* демонстрируют заметный эффект и позволяют быстро увидеть результат изменений. Автоматизация системы расчетов позволила партнеру увеличить сборы за потребляемую воду, следующий этап – отслеживание промышленных утечек или незаконных подключений”, – отметил директор по развитию облачных и инфраструктурных решений МегаФона Александр Осипов.

На втором этапе реализации проекта в Геленджике система онлайн-мониторинга воды начнет выявлять технические потери в результате аварий или незаконных врезок в трубы.

Для этого приборы учета устанавливают на водопроводную магистраль, замеряя объем воды на входе и выходе, а платформа мониторинга сопоставляет эти данные с объемом потребления воды жителями.

* IoT-решения (“АйОуТи-решения” – коллективная сеть подключенных устройств и технологий)

ПАО “Мегафон”

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