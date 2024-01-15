В России впервые за 10 лет зафиксировали рост алкогольной зависимости

В России число зависимых от алкоголя выросло впервые за десять лет

Впервые за десять лет в России вновь начало расти количество людей, страдающих от алкогольной зависимости, пишет РИА Новости со ссылкой на данные из сборника Росстата “Здравоохранение в России-2023”.

“Однако в 2022 году у этого показателя (число впервые выявленных пациентов с алкогольной зависимостью. — Прим. ред.) был зафиксирован некоторый рост: под диспансерное наблюдение были впервые взяты 54,2 тысячи человек (из них с алкогольным психозом 12,9 тысячи)”, — указано в материале.

Специалисты отмечают, что до 2021 года показатель алкоголизма в России неуклонно снижался. Так, например, два года назад он составлял 53,3 тысячи человек, подчеркнули в публикации.

В октябре прошлого года замминистра здравоохранения России Евгения Котова выступила с заявлением, что Минздрав разработал и внес в правительство антиалкогольную концепцию. В частности, министерство выступает против ослабления действующих ограничительных антиалкогольных мер.

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Взято отсюда