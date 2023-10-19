По заверениям специалистов, роды должны состояться в декабре этого года.

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11-летняя косатка Ная, обитающая в столичном центре океанографии и морской биологии «Москвариум» , ждёт малыша. Оплодотворение произошло естественным путем, и сейчас животное находится уже на 15 месяце беременности. По заверениям специалистов, роды должны состояться в декабре этого года.

Также ветеринары уточняют, что все внутренние органы будущего детеныша сформированы, и он родится доношенным. Однако, самый сложный период ожидает и маму, и малыша после родов. Так как у косаток нет врожденного инстинкта материнства, есть вероятность гибели потомства.

Сейчас Ная находится под чутким наблюдением и уходом.

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Взято отсюда