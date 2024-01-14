В России впервые зарегистрировали брак с использованием биометрических данных

Молодожены заранее зарегистрировали подтвержденные биометрические данные
В России впервые зарегистрировали брак без паспорта, но с использованием биометрических данных, сообщает РИА Новости.
Молодожены из Воронежской области заранее зарегистрировали подтвержденные биометрические данные, а в ходе церемонии подтвердили личность без предъявления каких-либо документов – только с помощью планшета.
Молодоженов поздравил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Григоренко:
“Вы стали первой парой в России, чей брак скреплен не только любовью и уважением, но и передовыми технологиями. Но уверен, что даже в век технологий сила настоящей любви остается незыблемой”.
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Взято отсюда