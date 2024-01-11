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В России введут “федерализацию” статуса многодетных семей

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В России введут "федерализацию" статуса многодетных семей

Планируется, что правовой статус многодетной семьи будет действовать во всех регионах страны

Правительство планирует закрепить на федеральном уровне единый правовой статус многодетных семей и основные социальные гарантии для них, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление премьер-министра Михаила Мишустина в ходе совещания.

“На федеральном уровне планируется закрепить единый правовой статус и основные социальные гарантии для многодетных, а также — по поручению президента — продлить действие денежной выплаты при рождении третьего ребенка, которую можно направить на погашение ипотеки. Особое внимание уделим вопросам охраны здоровья граждан, включая тех, кто собирается стать родителями”, — сообщил Мишустин.

Премьер отметил, что кабмин утвердил план основных мероприятий по проведению Года семьи в России в 2024 году.

Мишустин также анонсировал разработку стратегического документа в части демографической, семейной политики в перспективе до 2030-го.

Решение вопроса “федерализации” статуса многодетных семей в начале декабря 2023-го инициировала член СПЧ Ирина Боровова. В ходе заседании совета она рассказала, что, например, московское удостоверение не дает права на льготы в других регионах, даже на бесплатную парковку. Боровова внесла предложение ввести единое всероссийское удостоверение многодетной семьи.

Напомним, в конце декабря предидент РФ Владимир Путин поручил оперативно установить статус многодетной семьи на федеральном уровне с указанием перечня действующих льгот.

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