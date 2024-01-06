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В России вырастет размер материнского капитала

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В России вырастет размер материнского капитала

Соответствующие изменения анонсировали в Госдуме РФ.

Источник фото: unsplash.com

Размер, порядок выплат и направлений материнского капитала изменятся в России в 2024 году, об этом сообщает пресс-служба Госдумы РФ.

Так, материнский капитал будет выплачиваться только гражданам Российской Федерации по рождению или тем, кто уже получил гражданство на момент рождения и усыновления ребенка.

Направить выплаты позволят не только на пенсию матери, но и накопление пенсионных выплат для отца. Улучшить жилищные условия посредством маткапитала россияне смогут при строительстве таунхаусов и других жилых капитальных строений с выходом на земельный участок.

Размеры государственной поддержки молодым родителям вырастут на 7,5%. По случаю рождение первого ребенка семья получит 631 тысячу рублей. При получении выплаты по рождению первенца, маткап на рождение второго ребенка составит 203 тысячи рублей. Изменения вступят в силу с 1 февраля 2024 года.

Взято отсюда.

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