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В России за 2023 год сильнее всего снизились цены на гречку

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В России за 2023 год сильнее всего снизились цены на гречку

Гречка стала лидером по снижению цен в России в минувшем году

Сильнее всего цены в прошлом году в России снизились на гречку, картошку и овсянку, пишет РИА Новости со ссылкой на данные Росстата

По итогам 2023 года гречка подешевела на 18,8 процента, картошка – на 15,8 процента, овсянка – 9,6 процента. В пятерку товаров с наиболее сильным падением цены также вошли градусник (минус 7,2 процента) и телевизор (минус 6,4 процента).

Цены на монитор для настольного компьютера снизились на 6,2 процента, на вермишель — на 4,2 процента. Стиральные машины подешевели по итогам прошлого года на 3,7 процента, а макароны — на 3,63 процента.

Согласно статистике, на 3,6 процента уменьшилась стоимость полиса-каско.

В целом каждый десятый товар, цены на которые отслеживает Росстат, подешевел за прошлый год, хотя стоимость порядка 50% из них уменьшилась менее чем на один процент.

В то же время почти две трети товаров, наблюдаемых ведомством, за 2023 год подорожали меньше официальной инфляции в 7,4 процента. Среди товаров, не выбившихся за уровень инфляции в стране, находится бензин АИ-95 (6,7 процента), игристое вино (пять процентов), филе рыбы (4,7 процента), пельмени (3,8 процента), мороженое (3,3 процента), йогурт (1,3 процента) и чай (один процент).

Власти по итогам этого года ожидают значительного замедления инфляции: Банк России прогнозирует темпы роста цен на уровне 4-4,5 процента, а Минэкономразвития — в 4,5 процента.

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Взято отсюда

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