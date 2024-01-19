В России за два года выросла удовлетворенность медпомощью и соцподдержкой

АСИ подсчитало, что удовлетворенность жителей медпомощью, соцподдержкой, образованием за два года выросла на 25%

Исследование рейтинга качества жизни в регионах России, которое ежегодно проводит Агентство стратегических инициатив (АСИ), показывают, что удовлетворенность жителей медицинской помощью, социальной поддержкой, образованием за два года выросла на четверть. Об этом в интервью в студии ТАСС в Координационном центре правительства на Международной выставке-форуме “Россия” сообщила гендиректор АСИ Светлана Чупшева.

“Мы видим за два года динамику: на 20-25% выросла удовлетворенность качеством медицинской помощи, образованием, социальной поддержкой”, – пояснила глава АСИ.

Чупшева также поделилась, что в 2023 году со стороны населения также отмечен рост удовлетворенности транспортными услугами, возможностями самореализации. Гендиректор сообщила, что по 70-75% показателей наблюдается положительная динамика.

“Это говорит о том, что в комплексе та работа, которая проводится на уровне регионов, и то внимание, которое сегодня уделяется повестке качества жизни, благополучию наших граждан, дает свои результаты”, – сказала Чупшева.

При составлении рейтинга 141 показатель использован для расчета интегрального значения. Среди них 67 опросных показателей, а также данные статистики и геоаналитики.

Напомним, первый рейтинг качества жизни в регионах РФ был подготовлен АСИ в 2021 году. Среди городов России лидерами по уровню качества жизни стали Москва, Тюменская область и Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.

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Взято отсюда