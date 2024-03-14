В России захотели полностью отказаться от бумажных чеков в пользу электронных

Окончательное решение по вопросу еще не принято

Касса в магазине / Фото: unsplash.com

Минприроды предложило полностью отказаться от бумажных чеков в пользу электронных, сообщают “Известия”.

В Российском экологическом операторе уже поддержали инициативу, однако окончательное решение по этому вопросу еще не принято: ведомство будет консультироваться с бизнесом и другими министерствами.

Федеральная налоговая служба также готова обсуждать инициативы, которые позволят сократить объем бумажных кассовых чеков, если это не ущемляет прав покупателей. Но в то же время понимают: далеко не все потребители, особенно старшего поколения, могут использовать телефон, чтобы проконтролировать расчеты на месте.

“Поэтому принципиально важно оставить возможность формирования кассового чека в электронном виде только по запросу покупателя”, – заявили в ФНС и отметили, что минимизировать расход кассовой ленты можно, направляя электронный аналог на телефон или почту покупателя с его согласия.

Горняк22



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