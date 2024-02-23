В России захотели увеличить количество уроков истории в 5-8-х классах

Изменения могут вступить в силу в 2025 году

Школьный урок / Фото: unsplash.com

Минпросвещения РФ разработало проект приказа, которым предлагается увеличить число уроков истории для 5-8-х классов с двух до трех в неделю. Об этом пишет ТАСС.

По задумке, увеличение часов произойдет за счет появления в 5-7-х классах модуля “История нашего края”. В 8-м классе планируют увеличить число часов, отведенных на изучение всеобщей и российской истории.

В случае принятия приказа изменения вступят в силу с 1 сентября 2025 года.

Также Минпросвещения предложили тратить меньше времени на обществознание в школах.

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