В России захотели запретить вывоз мяса птицы

В стране снизились объемы производства и рост себестоимости этой продукции

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Минсельхоз РФ предложил запретить экспорт отдельных видов мяса птицы из России на шесть месяцев. Меру связывают с необходимостью сдержать рост цен на социально значимую продукцию и предотвратить дефицит, пишут “Известия” со ссылкой на проект постановления правительства. Его обсуждение продлится с 26 октября по 9 ноября.

В ведомстве пояснили, что в последние месяцы в стране снизились объемы производства и рост себестоимости мяса птицы на фоне высокого курса доллара. Ситуация также повышает привлекательность вывоза мяса по сравнению с поставками на внутренний рынок.

В министерстве отметили, мясо птицы за год подорожало на 25,3%.

25 октября президент России Владимир Путин провел совещание с членами правительства, на котором возмутился подорожанию курятины на 27% с начала года. В качестве решения проблемы глава государства предложил закупать мясо птицы в дружественных странах, реагируя на повышение цен.

Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев тогда также отметил, что производители мяса птицы начали понижать отпускные цены.

город Горняк



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