В России захотели запретить вывоз мяса птицы
В стране снизились объемы производства и рост себестоимости этой продукции
Фото: unsplash.com
Минсельхоз РФ предложил запретить экспорт отдельных видов мяса птицы из России на шесть месяцев. Меру связывают с необходимостью сдержать рост цен на социально значимую продукцию и предотвратить дефицит, пишут “Известия” со ссылкой на проект постановления правительства. Его обсуждение продлится с 26 октября по 9 ноября.
В ведомстве пояснили, что в последние месяцы в стране снизились объемы производства и рост себестоимости мяса птицы на фоне высокого курса доллара. Ситуация также повышает привлекательность вывоза мяса по сравнению с поставками на внутренний рынок.
В министерстве отметили, мясо птицы за год подорожало на 25,3%.
25 октября президент России Владимир Путин провел совещание с членами правительства, на котором возмутился подорожанию курятины на 27% с начала года. В качестве решения проблемы глава государства предложил закупать мясо птицы в дружественных странах, реагируя на повышение цен.
Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев тогда также отметил, что производители мяса птицы начали понижать отпускные цены.
город Горняк
Источник