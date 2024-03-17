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В России закончились выборы президента. Первые итоги

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ЦИК обработала 24,4% протоколов

18 марта 2024, 01:06104Написать комментарий

В России закончились выборы президента. Первые итоги

Несколько минут назад в Калининградской области закрылись последние избирательные участки — это значит, что трехдневное голосование подошло к концу. По данным ЦИК, после обработки 24,4% протоколов Владимир Путин набирает 87,97%. Николай Харитонов занимает второе место, Владислав Даванков и Леонид Слуцкий — третье и четвертое места.

Жалоб на организацию голосования на выборах президента РФ практически нет, заявила Элла Памфилова.

Общая федеральная явка составила 74,22%, сообщил зампред ЦИК РФ Николай Булаев. На электронном голосовании явка составила 94%, заявил глава Минцифры Максут Шадаев. По его словам, «инфраструктура ДЭГ в целом справилась» с нагрузкой.

Сейчас избирательные комиссии занимаются подсчетом голосов. Ожидается, что предварительные итоги голосования будут объявлены в понедельник.

— Предварительно, до обеда в понедельник Элла Александровна объявит предварительные итоги голосования. Я предполагаю, что на тот момент цифра будет уже не менее 90%. Повторюсь, что мы получим данные в рамках государственной автоматизированной системы, которая сейчас работает на новой платформе, — заявлял ранее член ЦИК Игорь Борисов.

После подведения итогов избранный президент должен будет пройти процедуру инаугурации. Ранее источник РИА Новости в Кремле говорил, что ее назначат на 7 мая.

Взято Источник
18.03.2024

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В России закончились выборы президента. Первые итоги

В России закончились выборы президента. Первые итоги

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