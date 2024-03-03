Собрали главное, что случилось за последние семь дней

3 марта 2024, 23:54160Написать комментарий

24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.

Каждое воскресенье мы рассказываем вам о главных событиях минувшей недели, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги с 26 февраля по 3 марта.

Кадровая программа для ветеранов СВО

Владимир Путин во время послания Федеральному собранию 29 февраля сообщил, что уже с 1 марта 2024 года стартует первый поток кадровой программы «Время героев». Подать заявку на участие смогут ветераны специальной военной операции. В своем выступлении он заявил, что именно они являются элитой страны и должны выходить на ведущие позиции в системе образования, бизнесе и госуправлении, возглавлять регионы и предприятия.

Предполагается, что программа будет строиться по принципам, аналогичным уже действующим проектам — конкурсу «Лидеры России» и «Школе губернаторов».

Кроме того, участники спецоперации смогут в приоритетном порядке получить высшее образование и гражданскую специальность в ведущих вузах.

Атака по Санкт-Петербургу

В разные регионы России прилетали дроны. А 2 марта взрыв прогремел в Санкт-Петербурге. Предположительно, БПЛА прилетел в дом № 161 на Пискаревском проспекте.

Взрыв прогремел сразу после семи часов утра. По словам местных жителей, их утро началось с грохота. «Визуально наблюдал белое облако над новостройками. Сейчас слышны звуки сирен», — написал «Фонтанке» один из первых очевидцев.

Ближайшие наряды полиции тут же были стянуты на место происшествия. Оказалось, что от прилета БПЛА пострадала пятиэтажка. В жилой дом врезался БПЛА самолетного типа, удар пришелся на второй этаж между четвертым и пятым подъездами. После того как «птичка» врезалась, произошел взрыв, в ходе которого частично были повреждены фасад дома и балконы, у жильцов разлетелись стекла. Последняя «примета» прослеживается и в ближайших от эпицентра домах.

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Видео: Shot / T.me

Шесть человек обратились за медицинской помощью. По данным комздрава, госпитализация потребовалась 92-летней женщине, у нее симптомы стрессовой реакции.

Жителей быстро эвакуировали, губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что жертв нет. Сейчас тех, чьи квартиры пострадали, собрали в зале детского сада, чтобы предложить варианты размещения.

Интервью Лаврова

Глава МИД Сергей Лавров выступил на пресс-конференции. Основные тезисы, касающиеся СВО:

Москва не отказывается от переговоров по Украине, но серьезных предложений не поступало.

— Серьезных — я имею в виду предложений, которые реально нацелены на обеспечение законных интересов вовлеченных сторон, — передает слова Лаврова ТАСС.

у России «нет никакого права и возможности предавать русских людей на Донбассе»;

украинский кризис завершится, когда Украина начнет соблюдать «элементарные нормы международного права, включая уважение прав человека»;

сторонники агрессивной политики на Западе держат курс на «нанесение России стратегического поражения». Одно из доказательств этому — перехваченная запись разговора генералов из Германии, где они обсуждают возможную атаку на Крымский мост.

Приговор актеру из «Глухаря»

Суд заочно приговорил актера Кирилла Канахина к пожизненному сроку за госизмену. Ранее Росфинмониторинг внес его в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

Канахин известен российскому зрителю по роли подручного бандита Сыча в третьем сезоне «Глухаря». По информации силовиков, в августе 2022 года он вступил в «Русский добровольческий корпус» (организация признана террористической и запрещена в России). В его составе он участвовал в боевых действиях против ВС РФ и напал на село в Брянской области.

Другие новости

Главное — тезисно:

на конференции в Париже прежде обсуждалась возможность отправить войска стран Запада на Украину. Однако к консенсусу стороны не пришли. Вскоре премьер-министр Германии Олаф Шольц прямо заявил, что страны ЕС и НАТО не будут этого делать. Глава французского МИДа отдельно подтвердил, что войск Франции на Украине не будет.

«Коммерсантъ»: в России начали закрывать магазины LG, Bosch и Sony. На их месте уже открываются точки продаж турецких и китайских поставщиков. Причина закрытий — проблемы с поставками и санкции.

Канада наложила дополнительный запрет на импорт российских алмазов.

Госдума приняла полный запрет на рекламу на информационных ресурсах иностранных агентов, а также запрет рекламы таких ресурсов.

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04.03.2024