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В России заметили тенденцию, позволяющую предполагать снижение цен на яйца

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Также сообщили результат изучения причин изменения цен на куриные яйца

В России заметили тенденцию, позволяющую предполагать снижение цен на яйца

Куриные яйца / Фото: unsplash.com

В России наметилась тенденция к снижению цен на куриные яйца. Об этом глава ФАС Максим Шаскольский рассказал в ходе встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным, сообщается на сайте правительства РФ.

Шаскольский отметил, что в России уже принято постановление, которое позволяет регионам оперативно принимать меры для снижения цен и сдерживания торговых наценок.

Глава ФАС уточнил, что в настоящее время такие соглашения действуют в 34 регионах, где ценовые обязательства приняли более 2200 производителей и продавцов.

“Практика заключения соглашений хорошо себя показала именно в работе по стабилизации цен на куриное яйцо. Мы направили в регионы рекомендации о порядке заключения ценовых соглашений с производителями и продавцами куриного яйца, и сейчас наметилась тенденция к снижению цен”, – подчеркнул Шаскольский.

Он также отметил, что в ФАС изучили причины изменения цен на куриные яйца.

“Были выявлены опережающие темпы роста оптовых цен производителей по сравнению с ростом себестоимости и ростом рентабельности в оптовом сегменте”, – пояснил глава ведомства.

Ранее сообщалось, что Россия увеличит производство яиц и мяса птицы в 2024 году.

новости Алтайский

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