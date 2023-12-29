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В России запустили предвыборный сайт Владимира Путина

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В России запустили предвыборный сайт Владимира Путина

Владимир Путин Фото: скрин rutube

В пресс-службе избирательного штаба действующего президента рассказали, что сайт создала команда российских IT-специалистов

29 декабря в России заработал сайт кандидата в президенты РФ и нынешнего главы государства Владимира Путина, сообщает ТАСС.

На ресурсе будут публиковать видео об основных моментах предвыборной кампании. Там также указаны информация о доверенных лицах, контакты предвыборного штаба и адреса региональных штабов.

Кроме того, на сайте можно будет ознакомиться с дневником кампании, биографией Путина, а также заглянуть в раздел о важных достижениях России за последние годы.

Пройти на сайт можно по ссылке: https://putin2024.ru/.

Напомним, что выборы президента России состоятся 15-17 марта 2024 года. Владимир Путин баллотируется как самовыдвиженец. Сейчас в стране идет сбор подписей в его поддержку.

Взято отсюда

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