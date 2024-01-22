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В российских магазинах обнаружили «Кока-Колу», содержащую опасные добавки

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В российских магазинах обнаружили «Кока-Колу», содержащую опасные добавки

В составе напитка обнаружили подсластители, включая аспартам. Эти добавки создают потенциальную опасность для здоровья и жизни

В российских магазинах обнаружили опасную «Кока-Колу» казахстанского производства, сообщают «Новые известия». Напиток содержит подсластители и аспартам, в то время как в составе напитка эти вещества не указаны.

Такие добавки создают потенциальную опасность для здоровья и жизни. Производитель «шипучего яда» — ТОО СП «Кока-Кола Алматы Боттлерс» (г. Алма-Ата, Казахстан). Продукт поставлялся в Россию по параллельному импорту.

Аспартам (E951) часто используется при изготовлении диетических газированных напитков и жевательной резинки «без сахара» в качестве альтернативы сахару. Это синтетический элемент, который содержит фенилаланин. Он буквально «съедает» необходимый организму серотонин. В результате на человека сваливаются депрессия и даже паника. Более того, элемент оказывает и непосредственное физическое воздействие на организм: человек не может утолить жажду таким напитком. Напротив — он будет хотеть его все больше и больше.

ВОЗ признала его опасным для здоровья сахарозаменителем, который может вызвать рак.

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