Школа. Ученица Фото: pixabay.com

Закон находится в высокой степени готовности. Согласно ему гаджеты можно будет использовать лишь в образовательных процессах или же в случае крайней необходимости

В России могут запретить ученикам пользоваться гаджетами в школах. В число запрещенных к использованию на уроках устройств войдут как телефоны, так и другие отвлекающие гаджеты вроде умных часов. Об этом сообщает ТАСС.

О соответствующем законопроекте, который подготавливается в Госдуме, рассказала председатель комитета по просвещению Ольга Казакова. По ее словам, телефоны смогут использоваться в процессе обучения, когда учитель руководит процессом. Также ребенок сможет позвонить родителям, если ему станет плохо. Такое же правило будет касаться и учителей.

По словам Казаковой, закон смогут принять в эту сессию, он находится в высокой степени готовности.

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