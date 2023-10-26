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В российской школе учительница начальных классов внезапно умерла перед уроком

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Школа. Класс Фото: unsplash.com

Самочувствие женщины резко ухудшилось перед началом занятия. Ей вызвали медиков, однако они не смогли помочь учительнице

25 октября в Тюмени учительница младших классов скончалась в школе №92, сообщает URA.RU.

Педагог почувствовала себя плохо перед началом урока. На место вызвали скорую помощь.

“К сожалению, несмотря на все усилия врачей, спасти работника образовательного учреждения не удалось”, – заявили в городском департаменте образования.

Почему женщина умерла, пока не ясно. Предположительно, причиной смерти стали проблемы с сердцем. Известно, что педагогу было 50 лет.

Ранее стало известно, что в Белоярске подросток упал в лестничный пролет в школе. В каком состоянии сейчас находится ученик, неизвестно.

Источник

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