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В Россию вернули тела 160 погибших в зоне СВО военных

редактор01 mins

Украине в рамках обмена передали 44 тела

Фото: unsplash.com

Россия и Украина обменялись телами погибших в зоне военных действий, сообщил РБК депутат Госдумы и представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции Шамсаил Саралиев.

По его словам, 4 августа Москва передала 44 тела Киеву, Киев – 160 тел Москве.

До этого стороны передавали друг другу погибших военных в июле. Тогда Украина получила 62 тела, а Россия – 160.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу оценил потери Вооруженных сил Украины за июль в 21 тысячу солдат и свыше двух тысяч единиц техники.

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