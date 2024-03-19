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В Ростове мужчина расстрелял автомобиль своей бывшей девушки и бросил в него гранату

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Случайная встреча любовников быстро переросла в конфликт с применением оружия

В Ростове мужчина расстрелял автомобиль своей бывшей девушки и бросил в него гранату

Патроны / Фото: unsplash.com

В Ростове мужчина расстрелял автомобиль своей бывшей девушки. Как сообщает Rostovgazeta.ru, в отношении горе-любовника возбудили уголовное дело.

Инцидент произошел на улице накануне. Ростовчанка случайно встретила бывшего сожителя на улице. Мужчина ранее был неоднократно судим за кражу, хранение наркотиков и подделку документов. Их контакт быстро перерос в ссору, и женщина попыталась сбежать с места встречи на авто.

Бывший любовник не успокоился. Он достал травматический пистолет и выстрелил в лобовое стекло машины. После бросил в открытое окно предмет, похожий на гранату. Взрыва не произошло. Однако сам преступник успел сбежать.

Позднее мужчину разыскали и задержали полицейские. Подробности инцидента выясняются.

горняк

Источник

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