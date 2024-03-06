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В Ростове установили памятник бегемоту и хотят разбить кувалдами фигуру супергероя

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Ростовчан раздражают американские супергерои в лосинах и масках, а вот карликовый бегемот – это мило

В Ростове установили памятник бегемоту и хотят разбить кувалдами фигуру супергероя

В Ростове-на-Дону установили памятник бегемоту-долгожителю из местного зоопарка, пишет RostovGazeta.

“Карликовый бегемот Риф был легендой и любимцем ростовского зоопарка. Он прожил 51 год – вдвое больше, чем его сородичи на воле”, – отмечает издание.

В это же время местные жители потребовали снести скульптуру американского супергероя в костюме черного цвета.

“Я посоветовалась с подругами и заявляю, что не одну меня нервирует эта скульптура американскому супергерою. Ее нужно разбить на площади кувалдами. Уверена, что патриотические ростовчане меня поддержат”, – написала в соцсети местная жительница.

Некоторые ростовчане отметили, что их раздражают американские супергерои, потому что они все в лосинах и масках.

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