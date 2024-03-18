В Ростовской области избирательница пыталась изрисовать помадой списки избирателей

После этого женщина запрыгнула на стол и напала на полицейского, расцарапав ему лицо

Полицейская мигалка / Фото: unsplash.com

В Ростовской области на одном из участков женщина набросилась на сотрудника полиции. Как сообщает rostovgazeta.ru, об этом рассказал “КП” председатель регионального Избиркома Андрей Буров.

По его словам, она попыталась “раскрасить” избирательные документы помадой. После этого женщина запрыгнула на стол и напала на полицейского, расцарапав ему лицо.

Другой инцидент произошел в Азовском районе – там один из голосующих залил зеленкой избирательный ящик. Это был первый случай такого рода в России. Мужчина задержан.

Буров также рассказал, что в регионе зафиксировали шесть волн кибератак на избирательную систему.

город Горняк



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