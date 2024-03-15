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В Ростовской области задержали мужчину за порчу избирательных бюллетеней

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Урну опечатали. При подсчете голосов 17 марта установят, сколько бюллетеней можно учесть

В Ростовской области задержали мужчину за порчу избирательных бюллетеней

Выборы в Алтайском крае / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Инцидент, связанный с порчей бюллетеней на избирательном участке в Азовском районе Ростовской области, не повлиял на ход голосования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу избирательной комиссии региона.

Ранее в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Ростовской области сообщили, что следователи возбудили уголовное дело после инцидента в Азовском районе, где местный житель на избирательном участке вылил жидкость зеленого цвета в урну с бюллетенями.

Урну опечатали. При подсчете голосов 17 марта установят, сколько бюллетеней можно учесть.

Ранее схожий инцидент произошел в Москве. По словам участников местного избиркома, в урне было около 100 бюллетеней. Его опечатали.

новости Локтевский

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