В Ростовской области задержали мужчину за порчу избирательных бюллетеней

Урну опечатали. При подсчете голосов 17 марта установят, сколько бюллетеней можно учесть
Выборы в Алтайском крае / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Инцидент, связанный с порчей бюллетеней на избирательном участке в Азовском районе Ростовской области, не повлиял на ход голосования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу избирательной комиссии региона.
Ранее в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Ростовской области сообщили, что следователи возбудили уголовное дело после инцидента в Азовском районе, где местный житель на избирательном участке вылил жидкость зеленого цвета в урну с бюллетенями.
Урну опечатали. При подсчете голосов 17 марта установят, сколько бюллетеней можно учесть.
Ранее схожий инцидент произошел в Москве. По словам участников местного избиркома, в урне было около 100 бюллетеней. Его опечатали.
новости Локтевский
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