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В Ростовской области задержали украинку, передававшую СБУ данные о войсках РФ

редактор01 mins

Возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ (шпионаж). Ей грозит до 20 лет лишения свободы

Фото: unsplash.com

Cотрудники управления ФСБ по Ростовской области задержали гражданку Украины, подозреваемую в передаче информации о дислокации воинских подразделений ВС РФ сотрудникам Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления. 

Так во время поездок в Ростовскую область женщина в переписке с сотрудницей СБУ указывала места расположения ПВО и перемещения военной техники. Данные могло использовать командование ВСУ для нанесения ударов по объекту — это привело бы к потерям среди личного состава ВС РФ и техники.

У женщины обнаружили средства связи — их она использовала для контактов с украинцами. Возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ (шпионаж). Ей грозит до 20 лет лишения свободы.

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