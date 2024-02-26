реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Ведущая праздников в Горняке

В Ростовскую область из Бийска прибыл гуманитарный груз для военных госпиталей 

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Гуманитарный груз с санитарными автомобилями и рентген-аппаратами преодолел четыре тысячи километров за три дня. Ценную передачу везли без остановок

В Ростовскую область прибыл гуманитарный груз из Алтайского края. Санитарные автомобили и передвижные рентген-аппараты вручили медикам двух военных округов.

Технику для военных медиков на общую сумму более 10 млн рублей приобрел депутат Государственной Думы Александр Прокопьев. Ранее он отправлял фронтовым госпиталям генераторы, постельные принадлежности, медикаменты, а также две партии медицинских канюль для внутрикостного введения препаратов тяжелораненым.

“Буквально неделю назад побывал в госпитале в Алейске. У многих наших ребят осколочные ранения. В таких случаях огромное значение имеет точная диагностика. И сегодня я передаю два цифровых рентген-аппарата для наших госпиталей в зоне СВО”, – сказал депутат Государственной Думы РФ Александр Прокопьев.

Передвижные рентген-аппараты доказали свою эффективность во время пандемии: с их помощью делали снимки лежачим больным, тут же оценивая цифровую картину. С тех пор аппараты на вооружении краевых больниц.

Еще один рентген-аппарат и автомобиль получил начальник прифронтового госпиталя Центрального военного округа.

Санитарные автомобили и рентген-аппараты сегодня уже активно используют в медицинских ротах.

  • Cюжет: Спецоперация на Украине

Взято отсюда

горняк22 телеграм
Приятные сюрпризы. Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 27 февраля

Приятные сюрпризы. Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 27 февраля

Неожиданности этого дня заставят вас улыбнуться Далекий космос в представлении…

Узнать больше
Windy.com: на Курилах 28 февраля ожидается ураганный ветер с порывами до 40 м/с

Windy.com: на Курилах 28 февраля ожидается ураганный ветер с порывами до 40 м/с

Синоптики ожидают на Курилах ураганный ветер с порывами до 40 м/с в период 28-29…

Узнать больше
Актер Иван Охлобыстин заявил, что не видит смысла в ремейке «Интернов»

Актер Иван Охлобыстин заявил, что не видит смысла в ремейке «Интернов»

Актер Иван Охлобыстин признался, что не видит смысла в создании продолжения…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp