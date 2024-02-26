Гуманитарный груз с санитарными автомобилями и рентген-аппаратами преодолел четыре тысячи километров за три дня. Ценную передачу везли без остановок

В Ростовскую область прибыл гуманитарный груз из Алтайского края. Санитарные автомобили и передвижные рентген-аппараты вручили медикам двух военных округов.

Технику для военных медиков на общую сумму более 10 млн рублей приобрел депутат Государственной Думы Александр Прокопьев. Ранее он отправлял фронтовым госпиталям генераторы, постельные принадлежности, медикаменты, а также две партии медицинских канюль для внутрикостного введения препаратов тяжелораненым.

“Буквально неделю назад побывал в госпитале в Алейске. У многих наших ребят осколочные ранения. В таких случаях огромное значение имеет точная диагностика. И сегодня я передаю два цифровых рентген-аппарата для наших госпиталей в зоне СВО”, – сказал депутат Государственной Думы РФ Александр Прокопьев.

Передвижные рентген-аппараты доказали свою эффективность во время пандемии: с их помощью делали снимки лежачим больным, тут же оценивая цифровую картину. С тех пор аппараты на вооружении краевых больниц.

Еще один рентген-аппарат и автомобиль получил начальник прифронтового госпиталя Центрального военного округа.

Санитарные автомобили и рентген-аппараты сегодня уже активно используют в медицинских ротах.

Cюжет: Спецоперация на Украине

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