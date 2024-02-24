В Рубцовске 19-летний парень попытался угнать автомобиль, используя свой аккумулятор

На молодого человека завели уголовное дело

Автомобиль полиции / Фото: unsplash.com

В Рубцовске 19-летний парень попытался угнать автомобиль, но попался полиции, сообщили в МВД Алтайского края.

Накануне в дежурную часть обратился 55-летний местный житель. Мужчина заявил о попытке угона своего ВАЗ-2106, который был припаркован у дома без аккумулятора.

По горячим следам полицейские нашли подозреваемого – им оказался 19-летний парень.

“Он пояснил, что принес свой аккумулятор, установил его на транспортное средство и хотел завести, чтобы прокатиться по ночному Рубцовску, однако сделать ему это не удалось”, – рассказали в полиции.

В итоге на парня завели уголовное дело по статье 166 УК РФ (“Угон”). Максимальное наказание по ней предусматривает лишение свободы сроком до пяти лет.

Горняк22



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