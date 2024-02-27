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В Рубцовске мужчина спрятал бомбу в ведре с грибами, чтобы рвануть ее в День города

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27 февраля 2024. VRUBCOVSKE.RU. В Рубцовске мужчина, задержанный в 2023 году сотрудниками ФСБ, рассказал, что планировал разместить изготовленную им бомбу в ведре, замаскировав ее грибами. Предполагалось, что взрыв задержанный хотел устроить на центральной площади в День Города. Пишет МК.

Ранее УФСБ России по Алтайскому краю сообщало, что мужчина был задержан за несколько дней до праздника. При обыске его жилища было обнаружено самодельное взрывное устройство, весившее около 1,5 килограмма в тротиловом эквиваленте.

По словам задержанного, он прятался от мобилизации за границей и был завербован одной проукраинской террористической организацией. Его кураторы поручили ему взорвать административные здания Рубцовска.

«Я хотел замаскировать бомбу под грибы. Мне нужно было купить грибы и положить их сверху, чтобы никто не видел компоненты устройства», – отметил обвиняемый при допросе.

Он также добавил, что сотрудники правоохранительных органов задержали его вовремя, поскольку он считает, что его кураторы могли использовать его как «живой щит», взрывая его вместе с бомбой.

Фото: spb.mk.ru

Автор: glavred

ИСТОЧНИК

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