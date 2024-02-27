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В Рубцовске отремонтируют дороги

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27 февраля 2024. VRUBCOVSKE.RU. Весенний период в Рубцовске будет отмечен началом дорожно-строительных работ, которые будут проводиться с учетом погодных условий и результатов конкурсных процедур. На данный момент уже определены подрядчики для выполнения работ на пяти участках дорог, в том числе три из них направлены к набережной имени Н.Ф. Петрова (территорию которой, кстати, должны благоустроить в текущем году).

Всего в 2024 году планируется провести ремонт дорог на 12 участках города. В частности, по ул. Московской, пр-кту Ленина, пер. Улежникова, ул. Оросительной, пер. Садовому, ул. Комсомольской, ул. Арычной и других. Информацию об этом опубликовал у себя в Telegram глава Рубцовска Дмитрий Фельдман.

Фото: из архива редакции

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Автор: vizitka01

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