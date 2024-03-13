В Рубцовске установят экраны на тепловой станции для защиты города от пыли

Установка экранов может способствовать двадцатикратному снижению концентрации пыли вокруг станции

Южная тепловая станция в Рубцовске / Фото: СГК

В Рубцовске для улучшения экологической ситуации на Южной тепловой станции установят защитные экраны, сообщает региональное Министерство энергетики и промышленности.

“Строительство пылеветрозащитных экранов площадью почти 2,5 тыс. квадратных метров на тепловой станции сведет к минимуму распространение пыли вокруг теплоисточника и улучшит экологическую обстановку в Рубцовске. Чтобы снизить пыление с открытого угольного склада, в 2024 году по периметру Южной тепловой станции будут построены защитные экраны протяженностью 197 м и высотой 12 м по периметру склада, оградив его с севера, запада и востока”, – указали в ведомстве.

Пылеветрозащитные экраны состоят из металлических перфорированных элементов особого профиля. Именно такая конструкция позволяет значительно снизить ветровую нагрузку вокруг открытого склада и, соответственно, сократить перенос угольной пыли за пределы санитарно-защитной зоны Южной тепловой станции. Расчеты рассеивания, произведенные специалистами предприятия, показывают, что при самых неблагоприятных погодных условиях, в том числе при сильных южных ветрах, установка экранов может способствовать двадцатикратному снижению концентрации пыли вокруг станции.Как отметил директор Рубцовского теплоэнергетического комплекса Максим Новов, на сегодняшний день установка пылеветрозащитных экранов является наиболее эффективным способом ограждения прилегающих территорий от пыли. Но прежде чем сделать выбор в пользу этой технологии, специалисты исследовали несколько альтернативных вариантов.

“В их числе были установки типа снеговых пушек, которые часто используются на горнолыжных курортах. Технологий – две: сухой и мокрый туман, которые отличаются только величиной водяных капель, но имеют схожий принцип работы – распыление мелкодисперсной воды, которая связывает частицы пыли”, – рассказал Новов.

По его словам, изучение этой методики на практике показало, что способ эффективен для применения летом, но неэффективен зимой, поскольку выгрузка угля происходит в зимнее время, в связи с чем на предприятии от этого варианта отказались из-за его непродуктивности.

Подготовительные работы в настоящее время практически выполнены. Проект и расчеты готовы, поставка металлоконструкций ожидается до конца марта. После завершения конкурсных процедур и определения подрядчика специалисты компании-победителя конкурса начнут производство строительно-монтажных работ.

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