В Рубцовске водитель выгнал из маршрутки подростка на мороз

Председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело

Салон автобуса / Фото: unsplash.com

В Рубцовске водитель маршрутки высадил на мороз 14-летнего школьника, сообщили в Следкоме РФ.

Инцидент случился 22 февраля. Подросток зашел в транспорт, оплатил проезд, но не доехал до дома несколько остановок: в один момент шофер не захотел везти единственного пассажира.

Теперь в отношении водителя алтайские следователи проводят проверку по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Кроме того, о ситуации уже известно главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину.

“Председатель СКР поручил руководителю СУ СКР по Алтайскому краю Игорю Колесниченко возбудить уголовное дело и представить доклад”, — рассказали в ведомстве.

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