В Рубцовске ищут очевидцев ДТП, в результате которого скончалась маленькая девочка

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02 января 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. ОГИБДД МО МВД России «Рубцовский» проводятся розыскные мероприятии по установлению очевидцев произошедшего ДТП:

18 сентября 2023 около 13:10 в районе дома № 83А на улице Заводская в г. Рубцовске, водитель-женщина управляя автомобилем “Понтиак Вайб”, допустила наезд на несовершеннолетнего пешехода 2012 года рождения, которая пересекала проезжую часть. В результате ДТП несовершеннолетний пешеход от полученных травм скончалась.

С целью установления всех обстоятельств произошедшего, убедительная просьба к гражданам, которые располагают, какой либо информацией по данному факту, были свидетелями происшествия, обратиться в ОГИБДД МО МВД России «Рубцовский» по адресу: ул. Комсомольская, 238, или позвонить по телефонам: 4-30-73, 4-12-10.

Фото: smartik.ru

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Автор: vizitka01

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