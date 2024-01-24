В Рубцовске мужчина расплатился за выпивку чужой банковской картой

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23 января 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. Как стало известно порталу «вРубцовске.ру», в ноябре 2023 года в дежурную часть МО МВД России «Рубцовский» обратилась местная жительница с заявлением о краже денег с утерянной банковской карты.

Банковскую карту местная жительница утеряла при передвижении по городу Рубцовску. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОП«Северный» задержали подозреваемого. Им оказался 51-летний житель города.

Злоумышленник подобрал утерянную пластиковую карту и вместо того, чтобы вернуть её в банк или уничтожить, пошел тратить чужие сбережения. Подозреваемый потратил чужие деньги на спиртное и закуску.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ «Кража с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств».

Правоохранители напоминают, если вы утратили банковскую карту, немедленно сделайте звонок на горячую линию банка и заблокируйте ее действие. Не дожидайтесь, пока вашими сбережениями начнет пользоваться кто-то другой.

Фото gazetazp.ru

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Автор: vizitka01

ИСТОЧНИК

город Горняк