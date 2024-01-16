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16 января 2024г. -VRUBCOVSKE.RU. В Рубцовске начался ремонт главного канализационного коллектора по проспекту Ленина от бульвара Победы до земельного участка по проспекту Ленина, 59.

В город уже поступила первая партия необходимых для ремонта труб диаметром 1000 мм. Сейчас специализированной организацией ведутся подготовительные работы для их прокладки, будет введено частичное ограничение движения в направлении бульвара Победы и переулка Садового на перекрестках по проспекту Ленина.

Также на момент сварки труб будет ограничено движение автотранспорта по крайней восточной полосе на аварийном участке по проспекту Ленина от бульвара Победы до многоквартирного дома №27 по проспекту Ленина.

Ориентировочный срок выполнения ремонта коллектора – около 2-х месяцев, как сообщил мэр города Дмитрий Фельдман.

Фото: Дмитрий Фельдман в Telegram

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Автор: vizitka01

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