В Рубцовске росгвардейцы нашли потерявшегося ребенка

Будучи на городском маршруте, старшина полиции Дмитрий Попов и старшина Владимир Предводителев получили ориентировку на пропавшего 9-летнего мальчика. Мать ребенка сообщила полиции, что сын не вернулся домой к нужному часу и не выходит на связь.

На поиски ребенка сразу же были ориентированы все городские экипажи Росгвардии. В ходе патрулирования герои истории обнаружили подходящего под описание мальчика на улице Комсомольской. Выяснилось, что во время прогулки школьник потерял счёт времени, а телефон для связи с родителями забыл дома.

Убедившись, что жизни и здоровью ребёнка ничего не угрожает, сотрудники Росгвардии передали «потеряшку» матери, которая выразила стражам правопорядка искреннюю благодарность за оперативную помощь.

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