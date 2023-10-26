28.10.2023

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В Рубцовске росгвардейцы нашли потерявшегося ребенка

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Будучи на городском маршруте, старшина полиции Дмитрий Попов и старшина Владимир Предводителев получили ориентировку на пропавшего 9-летнего мальчика. Мать ребенка сообщила полиции, что сын не вернулся домой к нужному часу и не выходит на связь.

На поиски ребенка сразу же были ориентированы все городские экипажи Росгвардии. В ходе патрулирования герои истории обнаружили подходящего под описание мальчика на улице Комсомольской. Выяснилось, что во время прогулки школьник потерял счёт времени, а телефон для связи с родителями забыл дома.

Убедившись, что жизни и здоровью ребёнка ничего не угрожает, сотрудники Росгвардии передали «потеряшку» матери, которая выразила стражам правопорядка искреннюю благодарность за оперативную помощь.

©Алтайская правда

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