В Рубцовске стартовал проект “Варежка” – теплые вещи для бойцов СВО”

В Рубцовске стартовал необычный проект – “Варежка”, инициаторами которого стали сотрудники Центральной городской библиотеки. Уже состоялась первая встреча, на которой участники и организаторы познакомились и обсудили планы дальнейшей реализации проекта.

По задумке авторов, за пять месяцев команде грантополучателей и волонтерам предстоит своими руками связать не менее 150 пар носков и варежек для военнослужащих. Все это войдет в три посылки с теплыми вещами и предметами первой необходимости, которые будут отправлены нашим ребятам в зону СВО. Первая посылка должна быть готова к концу октября.

“Среди волонтеров проекта есть представительницы разных возрастов и сфер деятельности: музыканты, предприниматели, библиотекари, врачи, пенсионеры, представители общественных организаций и другие. Времени для вязания осталось не так много, и проекту “Варежка” нужны ваши умелые руки!” – обратилась к жителям Рубцовска куратор проекта Любовь Заремская.

Следующая встреча участников проекта состоится уже завтра, 13 сентября в 18 часов в стенах Центральной городской библиотеки. К участию приглашаются не только опытные вязальщицы и вязальщики, но и начинающие. Специально для тех, кто не умеет вязать, но хочет научиться, будут организованы мастер-классы. Также у проекта есть собственный Телеграм-канал, в котором можно найти подробную информацию, заявить о своем желании присоединиться к проекту и задать вопросы интересующие вопросы.

“Огромное спасибо благотворительному фонду Рубцовска за финансовую поддержку проекта “Варежка” и лично Татьяне Буканович и Любови Зыковой за оперативную доставку ценного груза (пряжи)! Огромное спасибо всем, кто уже поддержал проект вязанием и другими полезными делами!”, – добавляют авторы проекта.

Напомним, что проект “Варежка” – теплые вещи для бойцов СВО” вошел в число четырех социальных проектов, разработанных благотворительным фондом Рубцовска в рамках проекта “Город добрых дел”, реализуемого с использованием средств гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов. https://rubtsovskmv.ru/obshhestvo/v-rubcovske-startoval-proekt-varezhka-teplye-veshhi-dlya-bojcov-svo/2023/09/12/5514:20