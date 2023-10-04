В Рубцовске задержали террориста! Видео

Как и обещала, публикую информацию правоохранительных органов об инциденте перед днем города. На время следственных действий подробности не разглашались.

“Пресечена попытка теракта на территории Алтайского края. Задержан гражданин России, 1988 г.р., прибывший в регион для совершения теракта по заданию украинских террористов” – сообщает пресс-служба ФСБ.





Как выяснилось, в 2022 году уроженец Челябинской области вступил в состав террористического формирования. Далее получил задание и отправился в Рубцовск, где должен был с помощью самодельного взрывного устройства совершить подрыв здания администрации.

В ходе проведения обыска по месту его временного проживания (он снял квартиру в Рубцовске) обнаружены и изъяты компоненты для изготовления СВУ, взрывчатое вещество массой около 1,5 килограммов

в тротиловом эквиваленте.

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